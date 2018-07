Incendio all'ex Stir: divieto di conferimento dell’indifferenziato a Nocera Superiore

Dopo l’incendio divampato all’interno dell’ex Stir di Battipaglia scatta il divieto di conferimento del secco indifferenziato (sacco nero) dal 10 al 13 luglio nel comune di Nocera Superiore.

L'ordinanza

È quanto prevede un’ordinanza firmata oggi dal vice sindaco Massimiliano Citarella che commenta: “Nell’assicurare la massima pulizia della città ed un servizio senza intoppi, stavolta siamo costretti, di fronte ad un evento non preventivabile qual è stato il rogo all’ex Stir, a chiedere uno sforzo ai cittadini chiedendo loro di non conferire la frazione secca (sacco nero) a partire da questa sera (martedì 10 luglio, ndr) fino al 13 luglio perché da domattina saremo impossibilitati, in mancanza di un sito di stoccaggio, a ritirarla”.E poi aggiunge: “Stiamo già lavorando per trovare soluzioni alternative ed è nostra premura tenere aggiornati i cittadini sull’evolversi della situazione”.