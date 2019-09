Brucia il costone di Tordigliano: l'Anas chiude la Strada Statale Amalfitana

Brucia il costone del Tardigliano e l'Anas chiude la Strada Statale Amalfitana. Colonne di fumo si sono sollevate nella provincia napoletana, tra i Comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento, ma ci sono ripercussioni anche sulla viabilità in provincia di Salerno.

I disagi

Il provvedimento ha spiazzato un po' tutti: sindaci, turisti diretti in Costiera Amalfitana e residenti. Non c'è pace per la SS 163 Amalfitana, dopo le chiusure estive degli ultimi mesi.