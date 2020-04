Incendio in un terreno vicino alle bombole del gas a Padula: corrono i vigili del fuoco

Momenti di tensione, oggi, nei pressi dello svincolo di Padula lungo l’A2 del Mediterraneo, dov’è divampato un incendio tra alcuni rotoli di erba sintetica collocati in un terreno. In fiamme anche parte della vegetazione circostante.

L'intervento

Paura per la presenza in loco di alcune bombole di gas. Fortunatamente è stato tempestivo l’intervento delle autobotti dei vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno domato il rogo. Si indaga per risalire all’origine dell’incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.