Incendio a Sanza, tetto di un'abitazione in fiamme: ingenti i danni

Paura, in contrada Ferriera, a Sanza, dove un incendio è divampato sul tetto di un’abitazione per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad accorgersi del fumo sono stati i proprietari che hanno subito allertato i vigili del fuoco, i quali, in poco tempo, sono giunti sul posto riuscendo a domare le fiamme senza non poche difficoltà. Ingenti i danni. Su quanto indagano le forze dell’ordine.