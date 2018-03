Incendio sul tetto di un palazzo a Battipaglia: famiglie sgomberate

Paura nella tarda mattinata di oggi, in via Pastore a Battipaglia, dove un incendio è divampato sul tetto di un palazzo.

I soccorsi

Spaventati i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno fatto sgomberare le abitazioni per motivi di sicurezza. E, subito dopo, hanno domato le fiamme senza non poche difficoltà. Sembra che sul tetto fossero in corso dei lavori. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.