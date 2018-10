Cava de' Tirreni, divampa un incendio sul tetto di una villetta

Panico, ieri sera, in via Spizzichino a Cava de’ Tirreni, dove un incendio è divampato sul tetto di una villetta in ristrutturazione. Le fiamme, davvero molto alte, hanno spaventato i residenti della zona, molti dei quali sono scesi in strada.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due automezzi, un’autoscala e un’autobotte da 8 mila litri della Protezione Civile Comunale. Ancora ignota la causa del rogo.