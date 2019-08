Incendio a Tramonti: delicato intervento per spegnere il rogo, si indaga

Incendio, nel pomeriggio di oggi, a Tramonti, nell'area boschiva della località "Conca", tra le borgate di Pietre e Polvica. Come riporta Il Vescovado, sono arrivati il DOS (direttore operazioni spegnimento) e il personale antincendio della Comunità Montana, Vigili del Fuoco e volontari della Protezione civile "Colibrì".

Le indagini

Non senza difficoltà, il rogo è stato spento. Accertamenti in corso per risalire alle cause delle fiamme.