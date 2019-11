Incendio in un'abitazione a Trentinara: anziana muore ustionata

Tragedia, questa mattina, in via Europa a Trentinara, dove un’anziana, M.M le sue iniziali, 87 anni, è deceduta all’interno della sua casa a causa di un incendio. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate da una stufa e, nel giro di pochissimo tempo, hanno provocato il rogo al primo piano dell’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze del Vopi di Licinella e Asi di Capaccio che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso della donna per le gravi ustioni riportate sul corpo. Il marito, rimasto intossicato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” per le cure del caso. Dolore nel piccolo paese salernitano dove la coppia è molto conosciuta.