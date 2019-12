Trentinara, morto l'anziano rimasto ustionato nell'incendio

Non c’è l’ha fatta l’anziano di Trentinara, Donato Marino, 92 anni, rimasto coinvolto in un drammatico incendio divampato all’interno della sua abitazione. Nelle ultime ore ha raggiunto in cielo la moglie, Michelina Milano, deceduta per le gravi ferite riportate a causa delle fiamme.

Il dramma

L’anziano, ad una settimana di distanza dal rogo, è spirato presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia per via delle numerose ustioni riportate sul corpo. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate da una stufa e, nel giro di pochissimo tempo, hanno provocato il rogo al primo piano della casa della coppia di coniugi. Dolore nel piccolo paese salernitano dove i due erano molto conosciuti.