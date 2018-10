Incendio nel Cilento, in fiamme ettari di vegetazione: pompiere ferito

Paura, questa mattina, in località Tresino a Castellabate, dove si è verificato un incendio lungo la strada che conduce verso il villaggio abbandonato di San Giovanni.

I soccorsi

In fiamme diversi ettari di vegetazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà sono riusciti a domare il rogo. Uno dei pompieri, però, è rimasto ferito. Ma, fortunatamente, in modo lieve. Non si esclude la pista dolosa.