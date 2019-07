A fuoco la turbina di un camion sull'A2: autista salvato in extremis

Tragedia sfiorata, questa sera, lungo l’A2 del Mediterraneo dove la turbina di un camion ha preso fuoco nei pressi dello svincolo di Polla e il conducente, originario di Praia a Mare, stava per finire fuori dalla carreggiata.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento di una volante dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale che è riuscita a far spostare il tir nella corsia di emergenza e a far rallentare le circolazione agli altri veicoli che sopraggiungevano in direzione sud. L’autista, fortunatamente, non è rimasto ferito. Per lui solo una leggera intossicazione provocata dal fumo.