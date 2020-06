Incendio all'uscita di Pontecagnano, nella notte un altro rogo a Salerno

Auto in fiamme, nel pomeriggio di oggi, in autostrada, subito dopo l’uscita di Pontecagnano Sud. Sul posto, due volontari del gruppo operativo Vopi che, oltre ad allertare i vigili del fuoco, hanno garantito la sicurezza degli automobilisti in transito.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, di ieri notte, un altro incendio, nello spazio esterno di un condominio privato di via Clark, dove quattro auto ed uno scooter sono stati semidistrutti dalle fiamme. Provvidenziale, l'intervento dei vigili del fuoco che ha evitato che l’incendio si propagasse ad altri mezzi in sosta. Si indaga.