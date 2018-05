Scafati, vagone della Circumvesuviana in fiamme: attimi di tensione

Tensione, questa mattina, presso la stazione Circumvesuviana di Scafati: come riporta Zerottonove, i passeggeri di un treno sono stati costretti a scendere a causa di un incendio all’interno di un vagone.

L'incendio

Provvidenziale, l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno riportato la situazione alla normalità: non sono stati registrati i feriti. Accertamenti in corso, ad ogni modo, per far luce sulle cause del rogo.