Vasto incendio a San Giovanni a Piro: i piromani di nuovo in azione

La stagione estiva non è ancora arrivata. Ma a quanto pare i piromani, approfittando del sole di questi giorni, sono tornati purtroppo in azione.

Il fatto

Ieri pomeriggio, infatti, un incendio di vaste dimensioni è divampato in località Ceraseto a San Giovanni a Piro. L’intera area è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile che, soltanto dopo diverse ore, sono riusciti a domare il rogo. Durante l’operazione di spegnimento, un vigile del fuoco è caduto facendosi male alla spalla. Per questo è stato trasportato all’ospedale di Sapri per accertamenti. Non si esclude la pista dolosa dietro all’incendio.