Fiamme in un appartamento di via Luigi Cacciatore: caschi rossi in azione

Incendio in un appartamento di via Cacciatore: al 1º piano di un palazzo, è andato in fiamme il salone a causa di un camino a gas, vicino al quale c'erano un divano e delle suppellettili, avvolti dalle lingue di fuoco.

Il fatto

La proprietaria è riuscita giusto in tempo a mettersi in salvo e a lanciare l'allarme: immediato, l'intervento dei vigili del fuoco, con l'autobotte, per domare le fiamme. Sul posto, anche una pattuglia della polizia per gli accertamenti del caso.