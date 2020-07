Canne da fiume in fiamme a Castel San Giorgio: corrono i pompieri

Momenti di paura, oggi, in via Pertini a Castel San Giorgio dov’è divampato un incendio nei pressi di un corso d’acqua. In fiamme la vegetazione circostante di canne da fiume.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati i residenti. Sul posto sono giunti i vigili urbani, i volontari della Protezione Civile e i pompieri che hanno domato il rogo prima che si estendesse ulteriormente. Sono in corso le indagini per risalire all’origine che, quasi sicuramente, è di natura dolosa.