Incendio in un palazzo di via Pio XI: due feriti

Due feriti trasportati in ospedale e tanta paura. Panico e soocorsi stamattina in via Pio XI, a causa di un incendio sviluppatosi al quinto e sesto piano di un palazzo in pieno centro cittadino. Ancora sconosciute le cause dell'incendio. Sul posto sono giunti Humanitas e Vigili del Fuoco. I condomini sono stati invitati ad abbandonare le proprie abitazioni per ragioni di sicurezza.

Viabilità

Traffico in tilt in tutto il rione Carmine: si registrano rallentamenti da via Marino Paglia a via Pio XI. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per facilitare le operazioni di soccorso e decongestionare la zona.