Via Posidonia, fiamme in casa: corrono i vigili del fuoco

Dopo la disavventura che ha coinvolto due anziani, in trappola nella propria cucina avvolta dalle fiamme e poi salvati, un altro incendio si è sviluppato stamattina all'interno di un appartamento in via Posidonia, a Torrione. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti tre automezzi dei vigili del fuoco, un'ambulanza rianimativa della Croce Bianca e un'ambulanza della Croce Rossa. In casa c'erano due persone che sono state soccorse. Non si registrano feriti. Si indaga sulle cause dell'incendio.

