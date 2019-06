Incendio a Castel San Giorgio: a fuoco uno dei capannoni della Villani Calce

Tanto spavento, a Castel San Giorgio, per un incendio alla Villani Calce. In allarme, i residenti della zona per la colonna di fumo nero visibile da gran parte dell’agro nocerino.

L'incendio

Per cause da accertare, infatti, uno dei capannoni della nota azienda di calcestruzzi, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo, la Protezione Civile di Castel San Giorgio e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Si indaga, dunque, per conoscere l'origine dell'incendio.

