Incendio nella zona industriale di Battipaglia: si indaga

Fuoco e fiamme, ieri pomeriggio, a Battipaglia, nella zona industriale. Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo e la polizia municipale per gli accertamenti del caso.

Il rogo

L'incendio sarebbe partito dalla New Rigeneral Plast (ex Sele Ambiente), e, secondo quanto riportato da Zerottonove, sarebbe stato originato da un’autocombustione alimentata da residui del rogo dell’agosto scorso, sempre nella zona industriale. Del fatto è stata informata anche la Procura della Repubblica di Salerno: l’area è ancora sottoposta a sequestro giudiziario, in attesa della bonifica del sito. Si indaga.