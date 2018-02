Inchiesta su rifiuti e tangenti, Roberto De Luca: "Piena fiducia nella magistratura"

"Piena fiducia nel lavoro della magistratura" e "assoluta tranquillità". L’assessore comunale al bilancio Roberto De Luca affida ad una nota diffusa dall' avvocato Andrea Cataldo la sua difesa nell’ambito di un’inchiesta, aperta dalla Procura di Napoli, che lo vede indagato per corruzione. Nelle ultime ore la sua abitazione e il suo studio di commercialista, a Salerno, sono stati perquisiti su disposizione dei magistrati che indagano su vicende legate agli appalti della Sma, società della Regione Campania.



La nota

Ma ecco la dichiarazione completa del figlio del governatore De Luca:

“Sono interessato allo sviluppo rapido e a 360 gradi dell'azione giudiziaria non intendo fra l'altro essere confuso con altre persone coinvolte a qualunque titolo in questa vicenda. Dunque prosegua l'accertamento dei fatti senza guardare in faccia a nessuno e venga chiarito ogni aspetto della vicenda. Non aggiungo altro per l'elementare doveroso rispetto per il lavoro che sta svolgendo all'autorità giudiziaria. Sono certo che tutto sarà chiarito rispetto a questioni con le quali non c'entro assolutamente nulla e che sono tra l'altro sotto il controllo dell'Autorità anticorruzione a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza. Mi auguro ora che si ponga termine ad attacchi politici e personali strumentali violenti al di fuori di ogni regola di semplice civiltà”.