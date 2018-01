Uccisa da un'onda anomala a Praiano: i funerali, aperta un'inchiesta

Sotto choc, la comunità di Praiano, per la morte di Mariangela Calligaro: dolore immenso che ha attraversato l'Italia, fino ad arrivare a Belluno, città nella quale era residente la vittima. Inevitabile, dunque, puntare i riflettori sulla presunta pericolosità della suggestiva passeggiata di via Terramare, scavata nella roccia.

La pericolosità

E' è stata aperta un’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Roberto Penna per far luce sul caso, mentre il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, ha assicurato che in zona è presente un segnale di pericolo, in caso di mareggiate. I funerali, intanto, si terranno domani nella chiesa San Giovanni Bosco a Belluno.