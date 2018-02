Inchiesta rifiuti, Colletta: "Ecco la verità sull'incontro con Roberto De Luca"

Rompe il silenzio Francesco Igor Colletta, il commercialista che partecipò con l’ex assessore comunale al bilancio e suo amico Roberto De Luca, all’incontro con il falso imprenditore Nunzio Perrella registrato da Fanpage. Colletta e De Luca sono stati iscritti nei giorni scorsi nel registro degli indagati dai magistrati della Procura di Napoli nell’ambito di un’inchiesta sul sistema rifiuti in Campa.

La difesa

Il commercialista ha diffuso una dichiarazione attraverso il suo avvocato Michele Avino con cui chiarisce la sua posizione. Prima, però, fa una premessa: “Ho scelto la strada del silenzio per vedere fino a che punto il regista di questo film fosse capace di confondere i giornalisti seri e l’opinione pubblica; in questa vicenda, sono stato vittima di un raggiro da parte di pericolosi delinquenti finalizzato a porre in essere un tentativo di affossamento politico e mediatico di uno degli amministratori più cristallini e di indubbia integrità morale del nostro panorama nazionale; altrettanto vergognoso è il parallelismo mediatico che tenta di accostare l’inchiesta Sma alla vicenda che mi coinvolge”.

Colletta conferma la sua estraneità alla vicenda giudiziaria che sta provocando un vero e proprio terremoto politico in Campania: “Emergerà, in modo incontrovertibile, che il mio intervento era finalizzato esclusivamente ad offrire le mie competenze professionali ad una società che si presentava all’interlocutore come una realtà d’eccellenza nella gestione dei rifiuti; lo stesso Dott. De Luca veniva interpellato nella sua sola e precipua qualità di libero professionista”. Poi fa una precisazione: “L’incontro con il Dott. Roberto De Luca mi veniva sollecitato dall’Ing. Giancarlo Adami, con il quale ho rapporti professionali; quest’ultimo mi presentava il sedicente Sig. Paolo Varotto (in realtà Perrella col quale non ho mai avuto alcun tipo di rapporto), responsabile commerciale della Punto Riciclo srl, il quale sommariamente mi esponeva un progetto innovativo nel campo dello smaltimento dei rifiuti”.

Il commercialista si spinge oltre raccontando: “Nel corso dell’incontro si è parlato anche del mio incarico professionale e delle mie competenze professionali. All’incontro presso lo studio professionale del Dott. Roberto De Luca il sedicente Paolo Varotto illustrava la documentazione dell’azienda Punto Riciclo srl ed esponeva le procedure innovative per il trattamento dei rifiuti grazie al cosiddetto sistema di separazione e di stoccaggio. In nessuno dei due incontri con il Varotto si è parlato di partecipazione a gare, ma solo ed esclusivamente di progetti innovativi da valutare e verificare in via sperimentale. È mio primario interesse che i magistrati titolari dell’inchiesta, cui va il mio massimo tributo, superato il polverone mediatico provocato da una sottile ed orientata regia politico-criminale, consegnino al cittadino Francesco Igor Colletta ed a tutti i cittadini una verità giudiziaria che sia lo specchio della verità dei fatti, fatti che mi vedono totalmente estraneo a condotte illecite. Forte della consapevolezza della liceità e della trasparenza della mia condotta professionale che passa anche attraverso la mia storia personale di carabiniere, ho già manifestato alla Magistratura la mia operosa disponibilità affinché ogni aspetto della vicenda venga chiarito” conclude Colletta. .