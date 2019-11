Incidente sul lavoro a Pontecagnano: è morto l'operaio ricoverato al Ruggi

Non ce l’ha fatta il 53enne che il 12 settembre scorso era rimasto ferito in un incidente sul lavoro, a Pontecagnano. L’operaio, originario di Baronissi, mentre si trovava in un condominio per realizzare un ascensore, precipitò nel vuoto, per oltre 6 metri.

Il dramma

Ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Ruggi” di Salerno, l'uomo è morto dopo una lunga agonia. Dolore.