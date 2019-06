Incidente mortale sull'A2 a San Mango Piemonte: condannato camionista

E’ stato condannato ad otto mesi di carcere (pena sospesa) il conducente del camion rimasto coinvolto, lo scorso anno, in un incidente stradale lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo” nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte.

La sentenza

Per il gup del tribunale di Salerno Indinnimeo l’uomo si sarebbe distratto durante la guida e non avrebbe visto l’auto della vittima, Virginia Brancadoro (86enne residente a Napoli ma residente a Foggia) che, però, avendo superato l’’ingresso della locale stazione di servizio stava facendo retromarcia sulla corsia. Insomma, la colpa del sinistro non sarebbe solo dell’autista del tir che, comunque, avrebbe potuto sterzare per evitare l’impatto con l’auto.