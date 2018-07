Incidente in barca, 29enne scivola e si ferisce: emorragia addominale

Dramma sfiorato, ieri, in Costiera: come riporta Il Vescovado, un 29enne di Scala nel pomeriggio, mentre era in barca, per cause da accertare, è scivolato ed ha battuto violentemente un fianco addominale, finendo in mare.

I soccorsi

Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, tanto che si è fatta rotta verso l’Ospedale di Castiglione. Il malcapitato ha subito un’emorragia addominale: è stato trasferito in eliambulanza dal porto turistico di Maiori all’ospedale “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso. Tanta tensione.