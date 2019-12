Straniero travolto e ucciso in litoranea: indagato automobilista di Pontecagnano

E’ indagato per omicidio stradale l’automobilista di 54 anni di Pontecagnano che, giovedì sera, ha travolto e ucciso un marocchino di 46 anni in località Campolongo ad Eboli.

Le indagini

L’uomo, mentre era alla guida dell’auto, non si sarebbe reso conto della presenza dello straniero in sella alla sua bicicletta che, probabilmente, era priva del fanalino e dunque poco visibile lungo la strada. Ma, questa circostanza, è tuttora al vaglio dei carabinieri che, su disposizione della Procura di Salerno, hanno sequestrato la vettura e la bici. Il magistrato di turno, inoltre, ha anche disposto il sequestro della salma della vittima per effettuare l’esame esterno.