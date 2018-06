Alcol e droga: denunciati due giovani dopo un incidente a Capaccio

Nel corso dello scorso weekend i carabinieri di Agropoli hanno svolto nuovi controlli, elevando varie contravvenzioni al Codice della Strada per centinaia di euro, ma anche effettuato diverse perquisizioni.

I dettagli

Due giovani di Capaccio Paestum, entrambi coinvolti in un incidente stradale, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Uno di loro si è rifiutato di sottoposti agli accertamenti del tasso alcolemico; l’altro è risultato positivo al test tossicologico per uso di sostanze stupefacenti. Ai due è stata ritirata la patente di guida. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno due persone trovate in possesso di una modica quantità di cocaina e sottoposto a fermo amministrativo alcuni autoveicoli sprovvisti della copertura assicurativa.