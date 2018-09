Incidente stradale a Caposele, morta la donna ricoverata ad Eboli

Non c’è l’ha fatta Anna Bianco, la 75enne di Nusco rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale verificatosi a Caposele. La donna si è spenta dopo cinquanta giorni di agonia presso l’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. Avvolti dal dolore familiari e amici. Adesso, il corpo è stato sequestrato e trasferito nell’obitorio, in attesa del medico legale. La data dell’autopsia sarà scelta nelle prossime ore.

L’incidente

Il sinistro che ha causato la morte della donna è evvenuto il 13 luglio scorso, a Caposele quando due auto si scontrarono in galleria. Anna era seduta accanto al marito, ferito in modo lieve. Nell’altra auto riportò lesioni leggere un 51enne. I vigili del fuoco riuscirono, con estrema difficoltà, a estrarla dalle lamiere. Ai medici del 118 apparvero subito critiche le condizioni della pensionata, originaria di Torre del Greco, trasferita all’ospedale ebolitanoi e ricoverata nel reparto di rianimazione in codice rosso. Si è spenta domenica sera facendo sprofondare la famiglia in un immenso dolore.