Incidente tra auto e scooter a Castellabate: giovane in rianimazione

E’ in gravi condizioni il ragazzo di 27 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi, sabato sera, in località San Marco di Castellabate. Il giovane è tuttora ricoverato nel reparto di “Rianimazione” dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa delle ferite riportate a seguito del violento impatto.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 27enne era in sella ad uno scooter insieme ad un amico quando, improvvisamente, si è scontrato con un’automobile (Fiat Panda) in un incrocio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno subito trasportato al nosocomio vallese in codice rosso.