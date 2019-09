Incidente sulla Cilentana, Davide in gravi condizioni: urge sangue

Urge sangue 0 negativo per aiutare Davide Petraglia, il giovane coinvolto in un incidente stradale fra Vallo della Lucania e Pattano che risulta ricoverato in gravi condizioni. E' possibile donare direttamente presso l'Ospedale "Cardarelli"di Napoli.

Il sinistro

Il 24enne, dopo l'incidente sulla Cilentana di venerdì pomeriggio, è stato trasferito dal San Luca di Vallo della Lucania al Cardarelli di Napoli, per gravi ferite al fegato. Necessita di urgenti trasfusioni: tutti a pregare per lui, mentre l'appello per la raccolta sangue sta facendo il giro del web.