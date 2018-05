Oliveto: muore per un incidente domestico a 25 anni, Yolanda aspettava un bimbo

Avrebbe festeggiato il suo compleanno ieri, Yolanda Vece, la 25enne spirata a causa di un incidente domestico, nella sua abitazione di Oliveto Citra.

L'incidente

Intenzionata a sistemare un vaso di cemento su un muretto, la giovane aveva preso una scala: salendo, è caduta e le è finito addosso il vaso che stava sistemando. Ha battuto la testa.

Il dramma

Inutile, l'immediato intervento dei soccorsi del 118 allertati dal marito e la corsa in ospedale. La giovane era in attesa di un figlio al quinto mese di gravidanza. Comunità sotto choc per la tragedia.