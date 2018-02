Incidente domestico a Praiano: 53enne in coma, ritardi e disagi per i soccorsi

Dramma, in mattinata, a Praiano: come racconta Il Vescovado, il 53enne si trovava in un’abitazione di Vettica, quando, per cause ancora da accertare, è caduto: sul posto, un’ambulanza del 118 che ha trovato il malcapitato riverso sul pavimento in stato di incoscienza col cranio sanguinante. È stato trasferito in codice rosso presso il plesso ospedaliero di Castiglione.

I soccorsi e i disagi

Sottoposto a tutti gli esami di rito, è stata la tac a rivelare un forte trauma cranico con emorragia cerebrale oltre alla frattura della colonna vertebrale. Portato in sala rianimazione, è stato intubato dal rianimatore di turno per il trasporto, a bordo di un’ambulanza, presso il porto turistico di Maiori dove ad attenderlo c’era un’eliambulanza. Ma, purtroppo, non sono mancate difficoltà per l’ingresso dell’ambulanza all’interno del perimetro dell’area portuale, interdetta dalla sbarra: è stato necessario l’intervento dei Carabinieri. In particolare, un residente nel tentativo di alzare la sbarra, l’ha danneggiata, consentendo il passaggio dell’ambulanza: il 53enne, in gravi condizioni, è stato trasferito al reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale “Ruggi” Salerno. Potrebbe essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.