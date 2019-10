Incidente domestico a Torrione: intervengono i vigili del fuoco e i sanitari

Tensione, questa mattina a Salerno, nel quartiere Torrione, in via Russo: i vigili del fuoco e i sanitari del 118, infatti, hanno soccorso una donna vittima di un incidente domestico.

L'incidente domestico

La malcapitata era inciampata nel tubo della stufa, senza riuscire più a rialzarsi: muniti di autoscala, i caschi rossi si sono introdotti all’interno dell’abitazione dal balcone per trarla in salvo. La donna, dunque, è stata soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso.