Incidente tra auto e furgone ad Eboli: muore l'anziano rimasto ferito

E’ deceduto nel pomeriggio di ieri Vincenzo Gaeta, l’81enne che, lunedì scorso, è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi in contrada Papaleone ad Eboli. L’uomo era ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dov’era stato operato a seguito del trasferimento d’urgenza dal nosocomio ebolitano. I medici hanno tentato di salvargli la vita ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Intanto la Procura di Salerno ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e della salma, che sarà sottoposta all’autopsia per fare chiarezza sulla causa della morte.

La dinamica

L’uomo, alla guida della sua Apecar, si è scontrato con un’automobile ed è rimasto schiacciato dal mezzo. Immediata la corsa in ospedale ma le sue condizioni di salute sono state fin da subito molto critiche. Ieri il decesso.