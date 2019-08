Incidente alle Eolie, scontro tra traghetto e yacht: tre salernitani sotto choc

Tragedia sfiorata, ieri mattina, tra le isole di Lipari e di Salina a causa di uno scontro fra un traghetto della Sicily Tours con a bordo 350 turisti e uno yacht di 20 metri con 5 diportisti campani, di cui tre salernitani e due rispettivamente di Napoli e Vico Equense. Cinque le persone rimaste ferite.

Le indagini

Secondo i primi accertamenti, a causare lo scontro sarebbe stato il traghetto che non avrebbe dato la precedenza al natante. L'imbarcazione era diretta a Salina, mentre lo yacht con cinque turisti campani stava navigando alla volta di Filicudi. Il turista ferito in condizioni più gravi ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato al Policlinico di Messina, mentre gli altri, a bordo dell'unità della Guardia Costiera, sono stati portati e medicati nel pronto soccorso di Lipari per lievi escoriazioni. Dopo aver fatto sbarcare i passeggeri dal traghetto, i militari hanno interrogato il comandante del natante, il suo equipaggio ed alcuni passeggeri. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.