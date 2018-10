Incidente durante l'escursione in Costiera: ferita una turista

Brutta avventura, per una escursionista, in questo pomeriggio, in Costiera. Come riporta Il Vescovado, è stato provvidenziale l'intervento dei volontari a Valle delle Ferriere, a Scala, per il soccorso a un’escursionista tedesca infortunatasi a una caviglia e impossibilitata a proseguire la passeggiata. I soccorsi sono scattati dopo la chiamata del gruppo di cui la 52enne faceva parte.

I soccorsi

Trasportata a spalla, mediante barella a cucchiaio, verso la strada rotabile di Pontone, ad attendere la malcapitata c’era un’ambulanza che ha trasferito la straniera al Pronto Soccorso di Castiglione per le cure del caso. Per lei, una contusione a una caviglia. Dramma sventato.