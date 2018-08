Esclusiva/Esplosione in autostrada a Bologna, la testimonianza di una salernitana

Un pomeriggio di fuoco che non verrà dimenticato, quello di ieri a Borgo Panigale, a Bologna, per il tremendo sinistro culminato in un terribile incendio. E' morto Andrea Anzolin, 42enne, e centinaia sono i feriti: alla guida del tir che ha tamponato il camion, poi esploso, c'era proprio l'uomo che ha perso la vita. Oggi si indaga sull'accaduto per "disastro colposo".

A raccontare alla nostra redazione l'accaduto, Marianna Bove, geologa salernitana residente a Bologna: "Ero in pausa dal lavoro - riferisce la giovane - Mi ero allontanata dal mio ufficio, sito a Zola Predosa, non distante dal luogo del disastro, per recarmi a rifornirmi dal distributore di carburante. Giunta a destinazione con l'auto, ho udito uno scoppio e poi, voltandomi, ho notato un'enorme colonna di fumo nero: ho pensato si trattasse di un grave incendio". Una volta rientrata sul posto di lavoro, la dottoressa Bove ha appreso quanto accaduto dai suoi colleghi: "Mi hanno raccontato di aver avvertito un'onda d'urto durante lo scoppio: pensavano fosse un terremoto inizialmente, ma non vedendo i lampadari oscillare, hanno capito che si era trattato d'altro. C'era molta tensione ovviamente: quello che è successo ha scosso tutti", ha concluso la salernitana.