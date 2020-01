Incidente stradale in Basilicata: 36enne di Polla condannato a otto anni

E’ stata confermata in Cassazione la condanna ad otto anni di reclusione (emessa in Appello dal Tribunale di Potenza) per il 36enne di Polla accusato di omicidio stradale.

Il dramma

L’uomo, nel giugno del 2016, rimase coinvolto in un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 598 “Fondo Val D’Agri”, all’altezza del comune di Marsico Nuovo, dove morirono un 38enne di Tramutola, Franco Apa, e una settimana dopo anche sua madre Filomena Cavallo di 67 anni. Di qui le indagini avviate dai carabinieri, i quali accertarono che il giovane era positivo all’alcol test.