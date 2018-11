Incidente sul lavoro ad Agropoli: 60enne cade dall'impalcatura e muore

Tragedia sul lavoro ad Agropoli: Alessio Merola di 60 anni, titolare di azienda edile, per cause da accertare, è caduto da una impalcatura in un cantiere in via Pasquale Voso. Dopo aver fatto un volo di una ventina di metri, è finito su un camion: immediatamente soccorso dai suoi colleghi, purtroppo è deceduto per le gravi ferite riportate.

Le indagini

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Agropoli: il cantiere è stato sequestrato. Indagini in corso, dunque, per far luce sul drammatico incidente.