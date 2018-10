Incidente sul lavoro ad Atena Lucana: 31enne perde un dito

Nuovo incidente sul lavoro nel salernitano, giovedì: un 31enne di Teggiano è rimasto gravemente ferito ad una mano, mentre era impegnato nel capannone di una azienda della zona industriale di Atena Lucana.

I soccorsi

Il malcapitato stava lavorando con un macchinario dotato di una sega circolare: pare che la lama lo abbia colpito, tranciandogli il dito mignolo e lesionando gravemente anche le altre dita. L'uomo è stato condotto presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla: fiato sospeso per le sue condizioni. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire le cause ed eventuali responsabilità per l'accaduto.