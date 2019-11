Incidente sul lavoro a Capaccio, travolto e ucciso da una mandria di bufali

Dramma in località Spinazzo, a Capaccio: un uomo di origini indiane, operaio di una azienda bufalina, è stato travolto da una mandria di bufale ed è morto.

Gli accertamenti

Pare che mentre la vittima era a lavoro, si sia aperto accidentalmente un cancello dove erano rinchiusi gli animali che lo hanno "investito" e ucciso. Inutili, purtroppo, i soccorsi per salvarlo. Indagano, i carabinieri, per far luce sul tragico incidente.