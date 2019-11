Incidente sul lavoro a Capaccio, 50enne muore dopo 9 giorni agonia

Dolore a Capaccio Paestum. Non ce l'ha fatta, infatti, il 50enne di origini tunisine rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, il 22 ottobre scorso in una azienda agricola, cadendo da un'impalcatura.

Il fatto

Come riporta Ottopagine, dopo nove giorni di agonia, l'uomo è morto presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Aperto un fascicolo, dunque, per ricostruire il dramma.