Incidente sul lavoro a Campagna, la vittima è Cosimo Cuozzo

E' Cosimo Cuozzo, la vittima della tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Campagna. L'uomo, mentre lavorava presso un'impresa che si occupa di autoespurghi, è morto a causa dell'esplosione del retro di un’autocisterna sulla quale si trovava per svolgere manutenzione.

Il dramma

Inutili, purtroppo, i tentativi di salvargli la vita: il 41enne è morto. Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre al medico legale: probabilmente, si procederà con un'autopsia sulla salma.

Gli accertamenti

Indagini in corso, intanto, per far luce sull'ennesimo fatale incidente sul lavoro.