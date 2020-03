Incidente sul lavoro a Pontecagnano: muore un giovane di 26 anni

Tragedia nel salernitano: sarebbe stato colpito da un rullo meccanico, per poi precipitareda diversi metri e perdere la vita, un giovane di 26 anni, a Pontecagnano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

La vittima stava lavorando presso una nota ditta di imballaggi, quando, per cause da accertare, è morto a causa del drammatico incidente. Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane. Indagano, i carabinieri per far luce sul dramma.