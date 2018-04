Dramma a Battipaglia, 76enne finisce sotto la zappatrice: muore per le gravi ferite

Dramma a Battipaglia, in via Varsavia. Un uomo, V.G. le sue iniziali, è stato vittima di un fatale incidente mentre lavorava in un campo agricolo: sul posto, la rianimativa della Croce Bianca di Salerno, insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto il paziente caduto, per cause da accertare, sulla zappatrice che stava usando.

I soccorsi

Le lame dell'attrezzo agricolo gli hanno trafitto il polmone sinistro e tranciato un braccio: i sanitari della Croce Bianca hanno iniziato le manovre di rianimazione intubando il paziente e conducendolo al nosocomio di Battipaglia. Le sue condizioni sono risultate sin da subito critiche. Purtroppo, non ce l'ha fatta ed è morto per le gravi ferite riportate.