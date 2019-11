Ciclista investita in Litoranea, l'appello della Fiab: "Messa in sicurezza urgente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La F.I.A.B. (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di Salerno apprende dalle cronache dei media locali, la triste notizia che una giovane ciclista è morta ieri sera, a seguito dell’investimento da parte di un autoveicolo sulla strada provinciale Sp 175a litoranea, tra i comuni di Battipaglia ed Eboli.

Si tratta dell’ennesima vittima che interessa quell’asse stradale, la cui alta pericolosità ed incidentalità la nostra associazione già denunciava non molti mesi fa. Quando veniva presentata alla Provincia una richiesta, sottoscritta e condivisa da numerosissime associazioni locali oltre alla Fondazione “Marco Scarponi”, per chiedere “con urgenza” che si provvedesse all’installazione di sistemi di controllo fisso con rilevazione della velocità media lungo la Sp 175a, in particolare per il controllo dei tratti ricadenti nei comuni di Pontecagnano, Battipaglia ed Eboli.

Per i particolari della richiesta inoltrata alla Provincia si rimanda al ns. sito Fiabsalerno.org

“Al momento non conosciamo la dinamica dell’incidente – dichiara Paolo Longo, Presidente della Fiab Salerno – sappiamo solo che si trattava di una giovane donna di nazionalità marocchina, purtroppo morta sul colpo, il che ci fa pensare a velocità sostenuta dell’autoveicolo”.