Incidente mortale ad Eboli, oggi i funerali di Vincenzo: autopsia per Francesco

La città di Eboli è a lutto per la morte di Francesco Giugno e Vincenzo Dell’Orto, i due amici volati in cielo troppo presto, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto, sabato notte, lungo la Strada Statale 19.

Il dolore degli amici

Per tutta la giornata di domenica le attività natalizie organizzate dal Comune, su indicazione del sindaco Massimo Cariello, sono state sospese. In tarda serata, invece, una fiaccolata, formata dagli amici dei due ragazzi, è partita dalla stazione ferroviaria per raggiungere prima l’abitazione di Francesco, in viale Amendola e poi quella di Vincenzo, al rione Pescara. Un lungo striscione è stato affisso sul luogo dell’incidente. Oggi, alle 15, si terranno i funerali di Vincenzo presso la chiesa del Sacro Cuore. La salma, infatti, è stata restituita ai familiari. Gli inquirenti, invece, hanno disposto l’autopsia per Francesco, il cui corpo resta custodito presso l’obitorio dell'ospedale ebolitano.