Incidente a Vallo, con la motozappa: un morto

Dramma a Vallo, questa mattina. Un uomo, mentre usava una motozappa in campagna, è rimasto intrappolato con la gamba all'interno del macchinario.

I soccorsi

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed eliambulanza: il malcapitato, una volta liberato, è stato condotto in gravi condizioni in ospedale. Purtroppo, nonostante diversi interventi e tentativi di salvargli la vita, l'uomo è deceduto. Accertamenti in corso.