Incidente mortale a Nocera, le condizioni degli altri ragazzi coinvolti

Emergono le condizioni dei 5 ragazzi che erano in auto con Raffaele Rossi, il 17enne rimasto vittima dell'incidente consumato nella tragica notte di sabato. Come riporta La Città, Salvatore, tra i giovani a bordo della Fiat Punto, ieri è tornato a casa, con una frattura ad un polso. Gaetano ed Emanuele sono in condizioni stazionarie, invece, ricoverati all’Umberto I, mentre Aurelio si trova in ospedale a Salerno, ricoverato per la frattura del bacino e di un femore. Quest'ultimo, come gli altri amici, non saprebbe ancora della morte del 17enne.

La solidarietà

E' iniziata, intanto, la raccolta di sangue tra i compagni di scuola di Gaetano e quelli di altri feriti. Veglie di preghiera tra familiari e amici, dunque, sperando nella guarigione dei ragazzi coinvolti nel sinistro.